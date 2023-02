Si apre a Canicattì la prima fase congressuale del PD

E’ cominciato il conto alla rovescia che ci porterà al voto per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale del PD.

Si apre a Canicattì la prima fase congressuale con la convocazione delle “ convenzioni dei Circoli”, che secondo quanto previsto dal Regolamento, è aperta a iscritte e iscritti al Partito Democratico.

La Convenzione del Circolo di Canicattì è convocata per domenica 12 Febbraio 2023, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 in via Pirandello 221/A (contrada Reda)

Sarà un momento di confronto delle diverse visioni politiche e di gestione del Partito, proposte dalle candidate e dai candidati alla Segreteria nazionale del PD.

Al termine del confronto gli iscritti potranno procedere al voto delle mozioni e del candidato segretario ad esse collegato.