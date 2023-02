Il 75° Mandorlo in Fiore alla BIT di Milano dal 12 al 14 febbraio

A poco più di venti giorni dall’inizio del “Mandorlo in Fiore”, la città di Agrigento è pronta ad esporre l’evento nella prestigiosa vetrina della BIT, la Borsa internazionale del Turismo, alla Fiera di Milano dal 12 al 14 febbraio. L’iniziativa promozionale è organizzata dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.

Domenica 12 febbraio, nello stand riservato alla Sicilia, interverranno il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e l’assessore alla Cultura, Turismo Sport e Spettacolo, Costantino Ciulla; l’amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, e il direttore organizzativo del 75° Mandorlo in Fiore, Giovanni Di Maida.

La 75^ edizione del “Mandorlo in Fiore”, in programma dal 5 al 12 marzo, si appresta ad annunciare la primavera precoce con una settimana intensa e ricca di eventi all’insegna della danza, la musica, l’animazione, l’intrattenimento, spettacoli, mostre, concerti ed enogastronomia.

La manifestazione storicamente saluta il risveglio della natura con i mandorli fioriti, e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore nella città siciliana in cui svetta maestoso da secoli il Tempio della Concordia nella Valle dei Templi.

Il “Mandorlo in Fiore” celebrerà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo.

Il programma è fitto di appuntamenti con un’ampia anteprima su cui sarà sollevato il sipario il 21 febbraio in coincidenza del Carnevale, e si concluderà poi il 13 marzo nel vicino borgo della barocca Naro, “la Fulgentissima”, cittadina d’origine della festa di primavera.

Particolarmente attesa è l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, con la partecipazione, sul solco della pace e della fratellanza tra i popoli, dei gruppi provenienti da una trentina di nazioni di Africa, America, Asia ed Europa.

Poi prestigiosi artisti in concerto: “Banco del Mutuo Soccorso”, lo storico gruppo musicale rock progressivo italiano fondato a Roma nel 1968. Francesco Buzzurro, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”. Tom Sinatra, musicista che ha rivoluzionato le tecniche del mandolino e ha rappresentato la Sicilia nei grandi teatri, in tv, in paesi lontanissimi, riscuotendo sempre successo di pubblico e di critica. Ed anche l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Toscanini” di Ribera.

Per accontentare grandi e piccini non mancheranno l’intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie. In occasione dell’ultimo giorno di Carnevale sarà la volta della sfilata dei carri allegorici allestiti dalle scuole, a cura della Pro Loco.

Poi il teatro con il musical “Nella magia delle Fate”, di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello.

E ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al 20° “Festival dei Bambini del Mondo”, in viaggio da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia.

Tanto lo spazio riservato anche all’enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ – in collaborazione con Valle dei Templi Film Commission – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione – Orto e Cucina”. E poi Mandorlara, lo show cooking “La mandorla a tavola”, e per tutti i buongustai anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città.

E poi ancora le grandi parate, in calendario il 5 e 12 marzo, e gli spettacoli del 65° “Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan.