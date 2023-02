Realmonte: trovate bombe e munizioni risalenti alla seconda guerra mondiale

Due bombe a mano, quattro candelotti di tritolo e munizioni calibro 7,62 per un peso complessivo di circa 40 chilogrammi. Gli ordini bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, sono stati rinvenuti in un rudere in via San Calogero, a Realmonte.

A fare la scoperta è stato un cittadino che ha immediatamente chiamato i carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma, dopo aver informato l’autorità giudiziaria, hanno transennato la zona per evitare pericoli.

Saranno i militari dell’Esercito ad occuparsi della bonifica e verificare che l’esplosivo non possa arrecare danni. Per tale motivo è stata disposta anche la sorveglianza del sito fino alla fine delle operazioni.