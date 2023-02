Scuola bus e trasporto disabili per l’agrigentino, dall’Ars 280 mila euro

Nella Legge finanziaria della Regione Siciliana ha trovato approvazione l’emendamento, firmato dal deputato Angelo Cambiano, che assegna un contributo straordinario di 280 mila (70mila euro a comune) in favore dei Comuni di Casteltermini, Grotte, Licata e San Giovanni Gemini finalizzato all’acquisto di scuolabus e mezzi di trasporto per disabili.

“Si tratta di un contributo importante volto a sostenere la mobilità di soggetti coinvolti in attività scolastiche e di tipo socio-ricreative e che viene incontro alle esigenze di tante famiglie. Un passo avanti verso una comunità che punta all’inclusività e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione”, dichiara il deputato Cambiano.

Il gruppo locale del M5s ringrazia il Deputato Regionale, Angelo Cambiano

“Sono piccoli – grandi segnali, provenienti da un rappresentante e da una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che ricordiamo a livello regionale siede all’opposizione e che a livello comunale, invece, non ha alcuna rappresentanza. Ma se si vuole il bene di un territorio e dei suoi cittadini si trova sempre il modo di incidere. Non avendo mai smesso di fare politica attiva sul territorio, da 10 anni ad oggi, presenteremo al Sindaco, Gioacchino Nicastro, mediante l’On. Angelo Cambiano, le nostre proposte. Insomma vorremmo essere propositivi e utili, come spesso abbiamo fatto anche in passato, su come impiegare la summenzionate somme, sicuri che dal palazzo comunale e dai suoi rappresentanti verranno mostrate aperture e disponibilità al confronto, nell’interesse dei cittadini castelterminesi”.