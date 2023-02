Si schianta contro auto in sosta: un ferito

Incidente autonomo ad Agrigento lungo la via Dante. Un uomo a bordo di una Smart ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro un’auto in sosta e di conseguenza quest’ultima si è capovolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie e i Carabinieri della sezione Radiomobile che si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale.