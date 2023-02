Tromba d’aria Valle del Belìce, La Rocca Ruvolo: “Da Ars al via i ristori”

Via libera dall’aula dell’Ars, dove è in corso l’esame del ddl di Stabilità, all’emendamento che prevede lo stanziamento di 1.200.000 euro per far fronte ai danni provocati dalla tromba d’aria del 30 settembre 2022 nella Valle del Belìce. Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars e vicepresidente della commissione Bilancio, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha proposto l’emendamento.

“Sono previsti – spiega la parlamentare regionale – interventi di ripristino delle infrastrutture e per il ristoro dei danni subiti dai privati, in modo particolare a Santa Margherita Belìce, già programmati dalle delibere della giunta 550 e 551 del 25 novembre 2022. Con l’emendamento, approvato prima in commissione Bilancio e oggi in aula, si è autorizzata la spesa a valere sui fondi della politica Unitaria di coesione. Ringrazio il governo regionale e i colleghi deputati per aver accolto la mia proposta che consentirà in tempi brevi di ripristinare le infrastrutture danneggiate e dare un minimo di sollievo agli agricoltori e agli imprenditori dei comuni belicini che hanno subito danni dalla tromba d’aria”.