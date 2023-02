Chiesti risarcimenti per quasi 220 mila euro all’Asp di Agrigento

L’Asp di Agrigento trascinata in tribunale per due vicende che riguardano casi di pretesa malasanità.

In entrambi i casi al centro della vicenda giudiziaria sono le divisioni di ortopedia. Nel primo per un intervento chirurgico che non ha portato alcun beneficio a seguito di una frattura scomposta pluri-frammentaria del calcagno destro con infrazione della tibia.

Il secondo, invece riguarda gli esiti di un trauma ad un polso e ad un gomito che ha costretto il paziente ad un nuovo ricovero e un nuovo intervento chirurgico senza però ottenere alcun beneficio. Decideranno i Tribunali di Agrigento e Sciacca. La richiesta di risarcimento, complessivamente ammonta a 21800, 00 euro.

In entrambi i casi l’Asp non ha rilevato responsabilità da parte dei sanitari, e quindi l’azienda si sta costituendo in giudizio per impugnare la richiesta di risarcimento.