Movida violenta ad Agrigento, convocato Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

ll prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per esaminare le problematiche legate alla movida cittadina, soprattutto dopo i due gravissimi episodi avvenuti nelle notti di venerdì e sabato scorsi, ovvero la rissa in via Pirandello e le molestie con aggressione a titolare, dipendente e utente di un locale della via Atenea. Per affrontare la situazione e individuare adeguate contromisure, oltre alla responsabile provinciale del Governo e i vertici delle forze dell’ordine, sarà presente anche il sindaco del Capoluogo. Attualmente è in vigore l’ordinanza con la chiusura dei locali alle 2 e lo stop alla diffusione della musica e alla somministrazione degli alcolici dalla mezzanotte. La richiesta dei cittadini è quella di un prolungamento dei controlli interforze, almeno fino alle 2 del mattino, ma non è escluso che potranno venire adottate altre misure restrittive per assicurare maggiore sicurezza nei luoghi e negli orari della movida