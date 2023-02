Favara, furto in una farmacia: portati via 450euro dalla cassa

Furto ai danni della farmacia di via Francesco Crispi, zona Itria a Favara. Ignoti ladri sono riusciti a forzare la porta d’ingresso e a rubare i soldi lasciati in cassa, ben 450 euro. Fatta la scoperta, sono stati chiamati i carabinieri della locale tenenza che stanno già prendendo visione dei filmati ricavati dalla videosorveglianza per risalire agli autori.