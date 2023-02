Sbarca a Pantelleria con droga nello zaino: arrestato pusher 29enne

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Pantelleria (Trapani) un 29enne disoccupato, con precedenti di polizia e percettore del reddito di cittadinanza. L’uomo è stato sottoposto a controllo non appena sbarcato al molo Wojtyla da un traghetto proveniente da Trapani: nascosti in uno zaino aveva due involucri di hashish del peso complessivo di 190 grammi e un grammo di cocaina. La droga è stata sequestrata mentre per l’uomo sono scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne.