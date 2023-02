Spaccio cocaina a Lampedusa, il sindaco Mannino: “serve un Sert”

“I chili della cocaina sequestrata e il numero dei fermati di oggi dimostrano come lo spaccio di stupefacenti sia un grande problema anche di questo territorio. Plaudo all’attività dei carabinieri, ai quali sono grato, per l’importante opera di repressione messa a segno. Ma credo che oltre alla repressione sia necessario, anzi indispensabile muoversi anche in chiave preventiva. Ed è per questo che abbiamo già attivato delle campagne di sensibilizzazione ed educazione in favore di tutta la comunità isolana”. Lo ha detto il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino, in merito all’operazione antidroga “Levante” che ha consentito di fare scattare 11 fermi disposti dalla Procura di Agrigento. “Mi ero già mosso con l’Asp di Palermo – ha aggiunto – e tornerò nei prossimi giorni a perorare la causa, per l’apertura, a Lampedusa, di un Sert che potrà dare assistenza alle persone che hanno problemi di tossicodipendenza. Si tratta, del resto, di soggetti deboli. Ribadisco il ringraziamento ai carabinieri, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, e alla Procura con il reggente Salvatore Vella perché davvero si sono spesi per fare in modo che questo genere di traffici venissero stoppati”.