Agrigento, furto in un bar: rubati soldi dalle slot machine

Furto in un bar ad Agrigento sito in via XXV Aprile. I malviventi, hanno forzato la finestra che sta sul retro del locale e si sono introdotti all’interno e hanno prelevato i soldi contenuti nelle gettoniere delle slot-machine e nella colonnina cambia soldi.

Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari questa mattina all’apertura del bar. Al momento il bottino non è ancora stato quantificato, si tratterebbe di una cifra che si aggira intorno ai 16 mila euro. Ingente, invece, il danno provocato dai malviventi al locale.

Sul posto una volante della Polizia che ha raccolto le testimonianze dei proprietari e ha avviato le indagini per identificare i responsabili.