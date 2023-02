Morì dopo operazione al pancreas, chirurgo condannato a due anni

Il tribunale di Messina ha condannato a due anni un medico per omicidio colposo per la morte il 27 febbraio 2017 di un uomo di 59 anni, dopo un’operazione al pancreas. il chirurgo, dovrà anche risarcire i parenti, in solido con l’azienda ospedaliera Policlinico di Messina.

Assolto invece l’anestesista. Inizialmente erano 7 i medici indagati per il caso della signora Sigari. La donna era stata ricoverata all’ospedale universitario il 3 febbraio perché in viso le si era acceso un preoccupante colorito giallastro.