Porta hashish a detenuto, arrestata

Aveva nascosto un pezzo di hashish in bocca come fosse un cioccolatino passato dalla convivente durante un colloquio nel carcere Antonio Lo Russo a Palermo. Lo hanno scoperto i poliziotti del reparto colloqui dell’istituto penitenziario coordinati dal dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo. La donna di 32 anni aveva chiesto di incontrare il convivente. Durante il colloquio c’è stato uno strano passaggio di un cioccolato che poi era stato fatto sparire per essere sostituito da un pezzetto di droga. Non appena è finito il colloquio il detenuto è stato controllato e in bocca è stato trovato il pezzo di hashish di due grammi. Non è la prima volta che l’uomo viene bloccato con la droga. Era già successo lo scorso dicembre dopo essere tornato da un permesso premio. La convivente è stata arrestata e portata ai domiciliari in attesa della direttissima.