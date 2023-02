Schifani ricevuto da Mattarella al Quirinale “Grande attenzione per la Sicilia”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato ricevuto questa mattina al Quirinale dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nel corso del “cordiale colloquio”, durato oltre un’ora, Schifani ha illustrato al presidente Mattarella l’attività dei primi cento giorni del suo governo, con le criticità rilevate e le soluzioni adottate.

In particolare, il Governatore si è soffermato sulla spesa dei fondi europei e sull’intenzione di utilizzarli per grandi progetti strategici per l’Isola, ma anche sull’ipotesi di reintroduzione dell’elezione diretta per le Province, sulle iniziative messe in campo per combattere il “caro-voli” e sulle condizioni delle infrastrutture viarie in Sicilia, si legge in una nota.

“Ho portato al presidente Mattarella – sottolinea Schifani – il saluto del popolo siciliano che gli riconosce grande equilibrio, saggezza e profondo senso dello Stato nell’interesse esclusivo del Paese e di tutti i cittadini. Ho riscontrato grande attenzione ai problemi dell’Isola e sono certo che Mattarella non farà mancare il suo aiuto per la loro risoluzione”.