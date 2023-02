Scontro auto-moto, grave un 22enne

Incidente stradale nel quartiere Albergheria, a Palermo, dove un ventiduenne, M. T., si è scontrato con la sua moto, una Husqvarna, con una Smart guidata da A.C., 37 anni. Il motociclista è ricoverato in rianimazione all’ospedale Civico.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale il giovane avrebbe tamponato la Smart. Inutile il suo tentativo di rallentare, come dimostrato dalla lunga frenata rilevata sull’asfalto dagli agenti dell’Infortunistica. Non è chiaro se il ventiduenne indossasse o meno il casco perché sul posto non è stato trovato nulla. Dopo il violento impatto alcuni testimoni hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. I vigili hanno acquisito le immagini di alcune telecamere.