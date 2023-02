Agrigento, rissa di Natale a colpi di sedia: due giovani denunciati

La Squadra Mobile di Agrigento ha denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un venticinquenne e un ventitreenne, entrambi di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rissa aggravata.

I due sono stati coinvolti la notte di Natale, nella rissa che si è verificata in piazza San Francesco, nei luoghi della movida di Agrigento.

A dare una svolta alle indagini anche l’analisi del filmato girato con un telefonino e diventato virale sui social, acquisito dagli agenti della Mobile. Nelle immagini si vedevano alcuni giovani prendersi a colpi di sgabello e sfasciare gli arredi di un locale. Poi sono scappati fra la via Pirandello e la scalinata che porta in via Empedocle. L’attività investigativa prosegue visto che i partecipanti alla zuffa erano molti di più.

Le ultime due denunce si aggiungono alle otto dei giorni scorsi per la maxi rissa di via Pirandello. E per i giovani di via Pirandello, il questore Rosa Maria Iraci ha firmato anche altrettanti Daspo cosiddetti “Fuori contesto”.