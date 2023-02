Assipan, l’aragonese Pendolino nominato coordinatore nazionale del gruppo giovani

Il panificatore aragonese Rosario Pendolino, associato Confcommercio Agrigento e componente del Gruppo Giovani Imprenditori, è stato nominato Coordinatore Nazionale del gruppo giovani di Assipan. L’incarico, di alto profilo, viene assunto in un periodo di grande impegno lavorativo, sia nell’ambito del comparto dei panificatori, sia in seno alla struttura di Confcommercio Agrigento, per la quale Pendolino si è sempre speso in maniera fattiva e costante.

Appresa la notizia, da tutta Confcommercio Agrigento sono arrivati a Pendolino innumerevoli attestati di stima e di fiducia per il nuovo prestigioso incarico.

“Siamo certi che il contributo a livello nazionale, così come lo è stato a livello territoriale – dichiarano Enzo Gaziano e Giacomo Zimbardo, rispettivamente presidente provinciale e vice presidente nazionale di Assipan – sarà determinante e lascerà il segno. Con orgoglio manifestiamo la soddisfazione che il gruppo nazionale dei giovani imprenditori di Assipan sia rappresentato da un figlio della nostra terra agrigentina”.

“A Rosario Pendolino i migliori auguri, personali e a nome di tutta l’Associazione provinciale, per un incarico prestigioso e impegnativo che saprà certamente rivestire con competenza e passione – dichiara Giuseppe Caruana, presidente di Confcommercio Agrigento – E soprattutto con la necessaria determinazione, di cui più volte ha dato prova”.

“L’incarico assegnato ad un nostro giovane imprenditore, che dell’appartenenza al gruppo provinciale ha fatto quotidiano presupposto d’impegno, è un forte e incoraggiante segnale – dichiara Giuseppe Castellano, Presidente provinciale del Gruppo Giovani Imprenditori – che anche un territorio come quello agrigentino può esprimere ottimi esempi di azione imprenditoriale e personalità in grado di ricoprire un così prominente ruolo”.

Anche il Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana dei Panificatori aderenti a Confcommercio, Antonio Tassone, non ha fatto mancare il proprio messaggio di stima: “Confido nelle capacità di Rosario Pendolino nel fare sistema. Sono certo che riuscirà a farsi interprete delle istanze del gruppo nazionale dei giovani imprenditori di Assipan Confcommercio, portando sui tavoli nazionali ogni istanza proveniente dai singoli territori”.

Dai numerosi attestati di stima traspare la certezza che Rosario Pendolino saprà far valere le proprie capacità e saprà portare in alto il nome del territorio agrigentino.