Ravanusa, aumento ore lavorative per 82 dipendenti del Comune

Aumento in media di 20 ore lavorative per 82 dipendenti part time del comune di Ravanusa. È stato annunciato dal sindaco Carmelo D’Angelo, durante un incontro svolto in Sala Consiliare, alla presenza della Giunta comunale, del coordinatore regionale della CISL, Gianfranco Di Maria e degli 82 dipendenti comunali, beneficiari del provvedimento.

Il sindaco “ha illustrato a tutti i dipendenti le tappe per arrivare a questo traguardo grazie alla collaborazione del Responsabile finanziario, Pietro Marchetta, del Segretario Generale, Laura Tartaglia, e delle parti sindacali, sottolineando come fondamentale sia stata la scelta di internalizzare alcuni servizi, come quelli cimiteriali, per raggiungere l’obiettivo e recuperare risorse”.

”Raggiungiamo oggi un traguardo importante per l’amministrazione, con l’incremento di 20 ore medie lavorative mensili al personale dipendente e part time- spiega il sindaco Carmelo D’Angelo- Abbiamo deliberato un atto che garantirà un futuro certo ai dipendenti ed alle loro famiglie, migliorando i servizi erogati dal comune. Un risultato non scontato, perché per trovare queste risorse abbiamo dovuto lavorare tra le pieghe del bilancio, per dare maggiore tranquillità e serenità al personale dipendente e part time sapendo che lasciamo comunque una condizione solida delle casse comunali”.