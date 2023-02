Asp Agrigento, Filadelfio Cracò nuovo coordinatore dello Staff della direzione generale

Lo Staff della direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha un nuovo coordinatore. Si tratta del dottor Adriano Filadelfio Cracò, già direttore dell’Unità operativa complessa “Controllo di Gestione”, che assume il nuovo incarico su recente disposizione del commissario straordinario ASP Mario Zappia.

Lo Staff aziendale è un’articolazione organizzativa complessa, con responsabilità di gestione diretta di risorse umane e tecniche, dipendente direttamente dalla direzione generale. Convergono al suo interno uno “Staff generico”, con compiti di supporto e segreteria, uno “Staff dedicato” composto da varie unità operative semplici cui viene attribuita l’organizzazione di diversi strumenti di gestione, e uno “Staff specializzato” che ricomprende aree d’azione ad elevata caratterizzazione. Il dottor Adriano Cracò, medico specializzato in ortopedia e traumatologia, riveste una figura professionale di lunga esperienza ed assume il nuovo incarico strategico dopo aver ricoperto diversi ruoli dirigenziali in ASP fra i quali anche la direzione sanitaria dei presìdi ospedalieri di Ribera e Agrigento. Succede nelle funzioni al dottor Giuseppe Amico recentemente andato in quiescenza.