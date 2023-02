Tragedia alla zona industriale di Agrigento, 27enne morto in incidente stradale: sospespo Carnevale ad Aragona

Tragedia alla zona industriale di Agrigento. Un ventisettenne di Aragona, Raimondo Giglia, è deceduto in seguito ad un brutto incidente avvenuto in viale Mediterraneo. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda che, per motivi in corso di accertamento, si è ribaltata dopo lo schianto. Ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Canicattì stanno ricostruendo quanto accaduto. Il giovane, secondo prime informazioni, aveva trascorso la serata in discoteca per i festeggiamenti di carnevale. La comunità di Aragona è sconvolta. La pro loco ha annullato gli eventi previsti per il carnevale e la locale squadra di calcio ha chiesto alle Lega di rinviare la partita in programma per oggi.

“Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. E’ una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Giglia, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori. Il giovane di 26 anni è morto stamane dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata”.

Lo ha detto il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che si è recato sul luogo dell’incidente stradale in viale Mediterraneo nella zona industriale di Agrigento-Favara e Aragona.

Il ventiseienne che ha perso la vita era impiegato in un’impresa di pulizie. Il padre è un operatore scolastico dell’elementare di Aragona.

“Una famiglia di grandi lavoratori – ha confermato il sindaco Pendolino -, di gente veramente perbene. Siamo sconvolti, siamo sconvolti”.