Favara, coltivava marijuana nel terrazzo di casa: condannato 30enne

Diventa definitiva la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre ad un multa di 18 mila euro, nei confronti del trentenne di Favara arrestato nell’estate 2020 dopo essere stato sorpreso a coltivare marijuana nel terrazzo della sua abitazione.

La pronuncia definitiva è arrivata dalla Corte di Cassazione che ha confermato le condanne inflitte in primo e secondo grado. L’uomo era finito in manette dopo un blitz dei carabinieri che lo avevano trovato in possesso di sei piante di marijuana in fioritura.

Dopo essere tornato in libertà era stato nuovamente pizzicato a San Leone, durante un controllo, in possesso di nove dosi di erba già confezionate. L’imputato era difeso dall’avvocato Salvatore Pennica.