Occupa alloggio popolare per bisogno: assolta

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Rossella Ferraro ha disposto l’assoluzione, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di una agrigentina, accusata di aver occupato abusivamente un alloggio popolare.

La donna, madre di una bambina piccola, si era intrufolata nell’abitazione di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari ma poi si era autodenunciata alle forze dell’ordine. La signora, come dimostrato durante il dibattimento, aveva necessità di trovare un tetto alla figlia piccola.

La sua posizione, dopo tre anni in cui ha vissuto in quella abitazione, è stata messa in regola dallo stesso Ente. L’alloggio non era infatti ancora stato assegnato.