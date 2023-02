Palma di Montechiaro, approvati 5 concorsi di progettazione

Cinque concorsi di Progettazione sono stati banditi dall’Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal Sindaco Stefano Castellino.

Il primo prevede la progettazione della riqualificazione degli immobili comunali ubicati in piazza Matteotti per la creazione del “Polo delle arti”, Biblioteca e Cine Teatro. Un intervento che mira a restituire alla citta una porzione urbana di particolare pregio attraverso la riqualificazione degli immobili di piazza Matteotti, intervento previsto nel dossier redatto dal Gruppo Io Sono Palma per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il secondo concorso mira alla rinaturalizzazione del fiume Palma e creare dei percorsi naturalistici, Parco fluviale, riuso delle acque reflue depurate ai fini irrigui e di difesa dell’ecosistema naturale in via Madonna Alotto e fiume Palma, il recupero e la valorizzazione del fiume Palma mediante la realizzazione di una rete ecologica e territoriale.

Il terzo concorso ha l’obiettivo di acquisire un progetto per percorsi ciclabili e pedonali di collegamento con la SS115 dei siti archeologici di Monte Grande, Piano Vento, Vincenzina e riserva di Punta Bianca. L’intervento prevede la creazione dei percorsi ciclabili e pedonali di collegamento con la SS115 dei suddetti siti archeologici.

Il quarto concorso di progettazione prevede la demolizione dell’ ecomostro che si trova in Piazza Mazzini e la susseguente realizzazione di un parcheggio pluripiano ad impatto zero a servizio del centro storico con la sistemazione dell’ area esterna e il costone roccioso, anche questo intervento previsto nel dossier redatto dal Gruppo Io Sono Palma per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il quinto concorso, infine, richiede la progettazione del restauro e messa in sicurezza del Castello Chiaramontano ( con particolare attenzione alle sale interne per fare rivivere l’antico splendore), alla progettazione degli spazi attigui funzionali, alla creazione di un Belvedere sul Mediterraneo con relativa illuminazione artistica dei luoghi ed infine, la realizzazione di una pista ciclabile che conduce al castello.

Il Sindaco Stefano Castellino ringrazi tutti i tecnici comunali per il loro impengo che ha consentito all’amministrazione di poter raggiungere questo obiettivo che consentirà di aumentare il parco progetti del nostro Ente, per ottenere poi i finanziamenti per le opere.

Un ringraziamento ai miei collaboratori ed ai miei Assessori per il loro concreto ausilio quotidiano, grazie altresì al Presidente del Consiglio Comunale ed a tutti i Consiglieri, in particolare quelli di maggioranza, per il loro costante sostegno che ci permette di opera con serenità senza mai lesinare sforzi.

Link:

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/126

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/128

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/129

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/131

https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/130