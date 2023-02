Agrigento, dopo la rissa i provvedimenti: chiuso locale della movida

Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci in data 17.2.2023 ha adottato un provvedimento di sospensione per quindici giorni dell’attività relativa ad un esercizio pubblico di Agrigento di somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento scaturisce da un grave episodio di violenza avvenuto in un noto locale cittadino sito in via Atenea, nel quale si è verificato un pestaggio ai danni di un uomo in verosimile stato di ubriachezza; l’increscioso episodio si è concluso al sopraggiungere di due pattuglie di polizia allertate con colpevole ritardo dal proprietario del locale.

Il provvedimento è stato emesso in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere /revocare la licenza di un pubblico esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità di Pubblica sicurezza, verte a favorire un ordinato svolgimento della convivenza civile ed ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.