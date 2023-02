Agrigento, sfondato il lunotto dell’auto di un dipendente del Parco Archeologico

Raid vandalico in pieno giorno a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Qualcuno, utilizzando un grosso masso, ha sfondato il lunotto posteriore dell’automobile di proprietà di un sessantenne dipendente del Parco archeologico Valle dei Templi.

L’azione è avvenuta proprio davanti l’abitazione dell’uomo. L’impiegato regionale, una volta accortosi di quanto avvenuto, si è recato dai carabinieri e ha denunciato il fatto.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti ipotizzando il reato di danneggiamento. Al via le indagini per risalire ai responsabili e per capire se si è trattato di un gesto mirato a scopo di avvertimento o un puro atto vandalico.