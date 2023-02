Favara, Costituzione Comitato Cittadino contro l’installazione dell’antenna in via Setti Carraro

presso il centro studi Monsignor Giudice, si è costituito ufficialmente il Comitato Cittadino contro l’installazione dell’antenna in via Setti Carraro a Favara.

Il comitato ha espresso preoccupazione e perplessità rispetto alla collocazione dell’antenna posta a pochi metri di una villa molto frequentata da giovani e giovanissimi e perché sussistono nelle vicinanze tre scuole: il Liceo Statale “M. L. K.”, l’istituto Comprensivo “G. Guarino” e la scuola dell’infanzia paritaria “Club dei piccoli”.

Il comitato ha il pieno sostegno dell’amministrazione comunale e del consiglio comunale e si propone di svolgere delle iniziative di sensibilizzazione per impedire che questa antenna venga installata in un centro densamente popolato.

Infine, il comitato contro l’installazione dell’antenna informa e invita i cittadini e le associazioni che ritengano che questa installazione possa portare loro pregiudizio, di presentare memorie ed osservazioni, entro il 07 marzo, allo sportello unico attività produttive alla mail suap@pec.comune.favara.ag.it (il documento trasmesso via PEC deve essere firmato digitalmente oppure deve essere corredato da fotocopia in pdf di documento di identità). Per qualsiasi informazione o supporto i cittadini possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 3299154125 e 3881999294.