Il 17 agosto Piero Pelù live al Piccolo Parco Urbano a Bagheria

Sono passati pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba ma Pierò Pelù non ha nessuna intenzione di arrestarsi: questa estate, infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose del nostro Paese, in un viaggio da nord a sud affiancato dalla sua band rinnovata: i Bandidos.

Si esibirà in Sicilia per due imperdibili concerti: il 17 agosto Bagheria (PA) sarà live al Piccolo Parco Urbano ore 21.30 (posto unico 49,00 euro) in occasione del Go Green Festival, organizzato da Gomad Concerti, Puntoeacapo e Palermo Suona, in collaborazione con il Comune di Bagheria.

Il giorno prima, il 16 agosto Noto (SR) in concerto alla Scalinata Cattedrale (ore 21.00), organizzato in collaborazione con il Comune di Noto ed è il primo grande annuncio della nuova edizione della rassegna “Effetto Noto”. Lo spettacolo è organizzato da Puntoeacapo, GG Entertainment, Il Botteghino.

I biglietti sono già disponibili su https://bit.ly/PieroPeluBagheria

https://www.ciaotickets.com/biglietti/piero-pelu-bagheria?r=pcapo1 e

www.puntoeacapo.uno (sponsor Ticket Ciaotickets)

Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro ”Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

