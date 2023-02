Non erano lavoratori in nero ma in prova, annullata maxi sanzione a imprenditore

La sezione civile del Tribunale di Sciacca ha annullato una maxi sanzione di 18.011, euro emessa dall’Ispettorato del lavoro di Trapani nei confronti dell’imprenditore agricolo di Partanna, difeso dall’avvocato Valentina Blunda. La sentenza è stata emessa dal giudice Valentina Del Rio. Tramite un controllo della tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano effettuato nel 2018 presso l’azienda agricola , vennero identificati sei lavoratori per la raccolta dell’uva.

Alle Fiamme gialle i lavoratori dichiararono di non aver svolto un periodo di prova e di non essere stati assunti. Secondo l’Ispettorato del lavoro per i sei lavoratori sarebbe dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro. L’avvocato Blunda, invece, ha presentato ricorso al provvedimento dell’Ispettorato.

Il giudice nella sentenza ha chiarito: “Dalle dichiarazioni rese dai soggetti alla Guardia di Finanza non emergono elementi da cui si evince la sussistenza di un’attività lavorativa prestata col vincolo della subordinazione, mancando qualsiasi elemento da cui si possa evincere l’orario di lavoro, le modalità dell’impiego, la sottoposizione del personale alle direttive e organizzazione del datore di lavoro, la percezione o meno di una retribuzione mensile, la continuità o occasionalità della prestazione”.