Perde il controllo della moto e si schianta, morto cantante 35enne

Aveva appena ultimato la sua esibizione all’interno del Porto, in sella alla sua moto si e’ schiantato in via Cifali, nei pressi dello stadio di Catania. Lutto nella comunita’ musicale etnea.

L’incidente mortale nel pomeriggio di domenica ha visto morire Salvatore Cantarella, 35 anni, voce di alcune band che suonano nei locali della citta’ e da sempre animato dalla passione per le moto. La dinamica dello schianto racconta di un incidente autonomo: Cantarella, forse per una distrazione, ha perso il controllo della propria moto mentre rientrava verso la sua abitazione di Belsito ed e’ andato a schiantarsi contro muretto e cancellata, spirando probabilmente sul colpo.

Nel campo musicale era abbastanza conosciuto, era un trascinatore, uno di quelli con cui e’ facile entrare in sintonia e divertirsi, specie nei locali del Borghetto Europa. In passato era stato voce di una cover band dei “Red Hot Chili Peppers”, mentre piu’ di recente il suo nome era associato a quelli dei “Primo quarto”, che propongono musica “Indy”, nonche’ di una cover band di Max Pezzali. Diplomato nel 2005 all’Archimede, aveva anche frequentato l’Accademia delle Belle arti, ma di recente aveva virato verso gli studi universitari nel campo umanistico. Lavorava nel punto vendita di mascalucia della catena Lidl.