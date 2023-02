Domenica 26 Febbraio si terranno le Primarie del Partito Democratico a Canicattì

Domenica 26 Febbraio si terranno le Primarie del Partito Democratico . In questa fase tutte le cittadine e i cittadini italiani, potranno esprimere la loro preferenza e decidere chi sarà la prossima o il prossimo Segretario .

Il voto è aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico, non solo ai tesserati, e a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che si rivedono nella proposta politica del partito.

Gli elettori dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento. Possono votare anche i cittadini stranieri residenti a Canicattì e i minori dai 16 anni in su , che si siano pre-registrati sull’apposita piattaforma.

Chi vorrà votare potrà presentarsi presso i locali dell’Associazione Culturale “Athena” sita in Corso Umberto I 41 dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Il Segretario del Partito Democratico di Canicattì Gaetano Vella