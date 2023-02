Linea ferroviaria di Agrigento e porto di Licata inserite nella rete transeuropa, la soddisfazione dell’On.le Calogero Pisano

Importanti novità per la provincia di Agrigento arrivano dalla Camera dei Deputati. La XIV Commissione parlamentare permanente Politiche dell’UE, di cui è segreterio il deputato agrigentino Calogero Pisano, ha deliberato l’inserimento della linea ferroviaria Caltanissetta-Marsala-Agrigento-Licata-Gela e del porto di Licata nel regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea. “Un passaggio importante – afferma un soddisfatto Calogero Pisano – che consentirà di dotare quest’area geografica della Sicilia, quindi finalmente la provincia agrigentina, di un sistema infrastrutturale adeguato ed al passo coi tempi, grazie all’utilizzo delle ingenti risorse economiche previste dall’Unione Europea per il rafforzamento e l’ammodernamento dei porti, degli aeroporti e delle linee ferrate del continente”.