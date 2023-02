San Biagio Platani, fermento per la preparazione degli Archi di Pasqua

Fermento per la preparazione degli Archi di Pasqua a San Biagio Platani. La Creatività di un popolo e la nuova Amministrazione comunale, assieme alle varie maestranze, anziani, giovani e bambini già dall’inizio del 2023 si trovano a lavoro per dar vita a una delle più belle forme di creatività, popolare, collettiva. Tradizione plurisecolare che affonda le proprie radici alla fine del Seicento e vede il giorno di Pasqua Corso Umberto I vestito a festa, con addobbi vegetali canne, alloro, rosmarino, arance, decorati con maestosi manufatti decorativi in pane, cereali e corpi luminosi interamente realizzati a mano. Dalla passione e dal lavoro volontario di tanti Sambiagesi divisi nelle due storiche confraternite “Madunnara” e “Signurara”, prendono vita maestosi archi di trionfo che costituiscono due vere e proprie cattedrali effimere, dedicati al Cristo Risorto e a Maria Santissima. Salvatore Navarra – cultore delle tradizioni popolari e maestro d’arte, uno dei promotori nella lavorazione del Pane artistico della confraternita Madunnara, afferma: ogni anno da una fusione di arte, fede e tradizione si perpetua la creazione di una vera e propria Galleria d’arte contemporanea all’aperto, dove l’artista è un’intera comunità che dalla propria creatività spontanea, produce bellezza in onore del Cristo Risorto e della Primavera. Il giorno di Pasqua in questo magnifica cornice il Cristo Risorto incontra sua Madre. L’orgoglio e la gratificazione degli Maestri “arcari” è la critica positiva dei visitatori che ogni anno vengono ad ammirare questo raro e maestoso spettacolo. Quest’anno sarà possibile fruire la Manifestazione degli archi a partire dal 9 Aprile 2023.