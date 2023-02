Sanità: riconvertiti pronto soccorso e Medicina ospedale Ribera

il pronto soccorso dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera e il reparto di Medicina saranno riconvertiti da servizi destinati alla gestione dei casi covid a quelli di tipo generalista e senza restrizioni.

“A seguito del calo dei contagi – dice il commissario straordinario Asp Mario Zappia – abbiamo richiesto, sin dallo scorso novembre, all’assessorato regionale alla salute la possibilità di riconvertire il servizio ottenendo adesso il via libera. Questa scelta è dettata dal fatto che il pronto soccorso covid di Ribera ha lavorato in maniera significativa sino ai primi sette, otto mesi dell’anno scorso per poi ridurre l’attività a partire da agosto in conseguenza della drastica riduzione dei casi trattati. L’intento – aggiunge – è quello di sgravare il vicino pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca e servire al meglio tutti i comuni che gravitano attorno a Ribera. Stesso discorso vale anche per il reparto di Medicina covid, dove oggi sono presenti pochissimi casi in rapporto alla consistenza del personale impiegato. Ovviamente, nella malaugurata ipotesi in cui i casi possano risalire, non avremo difficoltà a rimodulare questa organizzazione sia dal punto di vista logistico che funzionale”. Tra un mese la direzione strategica procederà a testare l’andamento delle scelte compiute.