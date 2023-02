Esce da un locale, cade e sbatte la testa: 45enne in ospedale

Un quarantacinquenne agrigentino è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio dopo aver riportato un serio trauma cranico in seguito ad una caduta fuori un locale della movida di San Leone. Il fatto è avvenuto durante la serata di carnevale.

L’uomo, poco prima della mezzanotte, ha deciso di tornare a casa. Una volta uscito dal locale, forse per un mancamento, è caduto sbattendo violentemente la testa sul selciato. Il quarantacinquenne è rimasto per diversi minuti a terra, insanguinato, prima di riuscire a chiamare i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Poi la corsa in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato un serio trauma cranico ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.