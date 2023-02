Ida Carmina M5S sul superbonus difesa ad oltranza, il provvedimento va ripristinato, si mettono in ginocchio le imprese, questo governo non può cancellare sic et simpliciter queste forme di ripresa economica

SUPERBONUS: GRANDE PARTECIPAZIONE DELLE CATEGORIA “Non tradiremo mai le categorie che meritano rispetto dalle istituzioni, le scelte fatte dal Governo ci hanno portato a riunire con il Presidente Conte le associazioni, operatori e sindacati de settore, che si sono sentite tradite e ignorate del Governo Meloni. Un inganno quello di Giorgia Meloni, la quale aveva promesso l’impegno di mantenere il superbonus, voltando poi le spalle dal giorno dopo le elezioni regionali. La difesa della Meloni è stata inutile, con una chiara manipolazione dei numeri non veritieri, non raccontando i benefici economici su queste importanti misure .

NOI ABBIAMO PROPOSTO DA SEMPRE LA COMPENSAZIONE CON F24 peccato che la maggioranza non ha preso in considerazione questa proposta.

La Commissione BILANCIO E FINANZE sono state maggiormente coinvolte, io sono stata in prima fila per questo tema, portando come portavoce del M5S attente misure di salvaguardia e difesa del superbonus, non arretreremo di un passo su questo tema così importante per il Paese .

Ida Carmina – Portavoce M5S Camera