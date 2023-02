Morto dopo una lite con il rivale in amore, il Tribunale assolve

Il Tribunale di Siracusa ha assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale un modicano finito sotto processo a causa della morte del rivale in amore.

La vicenda risale a qualche tempo fa dopo che la ex compagna della vittima ha iniziato una relazione sentimentale con un altro uomo, l’imputato, per cui il pm di Ragusa, al termine della requisitoria aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione.

Vi sarebbero stati momenti di grande tensione, l’ex della donna, in un’occasione, avrebbe speronato la macchina del rivale che avrebbe preferito non denunciare l’episodio sperando che la situazione potesse calmarsi. Però, la tensione non si sarebbe mai placata, i due avrebbero avuto uno scontro fisico, al termine del quale l’ex fu costretto a fare ricorso alle cure in ospedale dove avrebbe effettuato due accessi.

L’aggravamento delle condizioni ed il decesso

Le sue condizioni si aggravarono fino al ricovero in Rianimazione ma il suo cuore cessò di battere. Venne aperta un’inchiesta finita nell’aula della Corte di Assise di Siracusa che, nelle ore scorse, si è pronunciata per l’assoluzione dell’imputato.

La tesi della difesa

Secondo la difesa dell’uomo, rappresentato dall’avvocato Dario Giannone Malavita, non c’è correlazione tra la lesione riportata dalla vittima, una frattura al braccio ed il decesso per via delle patologie sofferte dalla vittima.