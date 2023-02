Si fa prestare la moto da cross e si schianta, grave 14enne ad Agrigento

Si prega per le sorti di un giovanissimo, vittima di un grave incidente avvenuto mentre si trovava in sella a una moto da cross che gli sarebbe stata prestata da un coetaneo. Un quattordicenne è finito, gravemente ferito, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, riportando gravi ferite in tutto il corpo dopo essersi schiantato con il mezzo a due ruote.

Il racconto del dramma

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino si trovava a di un amico, un coetaneo, a Monserrato, ad Agrigento. Ha chiesto di provare la Ktm dell’amico nello stesso giardino dell’abitazione dell’amico. Il “giro di prova” però è durato poco perché il giovane, all’improvviso, si è schiantato contro un muro della proprietà privata restando gravemente ferito.

Non sarebbe in pericolo di vita

Dopo l’allarme sono giunti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile e un’autoambulanza del 118 che lo hanno trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Qui i medici hanno diagnosticato ferite gravi ma, stando a quanto sarebbe emerso, il quattordicenne ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita. Indagano sulla vicenda i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento.