Agrigento, assistenza domiciliare anziani; riaperti i termini presentazione istanze

Buone notizie per gli anziani del Comune di Agrigento.

Marco Vullo, assessore ai Servizi sociali del Comune di Agrigento, infatti, comunica che sull’avviso per l’Assistenza domiciliare anziani si è deciso di una proroga dello stesso in scadenza oggi con la riapertura dei termini delle istanze da oggi alle 13.00 fino alle 24.00 del 31 marzo corrente anno, una ulteriore opportunità per i cittadini agrigentini.

“Gli anziani – afferma Vullo – possono richiedere il servizio con apposita istanza, da compilare rigorosamente e ci tengo a sottolineare in ogni sua parte sulla piattaforma digitale servizio sociale digitale presente cliccando sulla home page del Comune nella sezione “Avvisi” al seguente link: htpps://agrigento.serviziosocialedigitale.it allegando certificazione di invalidità, Pai e Isee in corso di validità.

Adesso nella stessa home page del sito istituzionale del comune di Agrigento il cittadino troverà il nuovo link:

https://www.comune.agrigento.it/riapertura-termini-assistenza-domiciliare-anziani/.

“Sono certo, conclude l’assessore Vullo, che questa opportunità sarà sfruttata appieno dai tanti agrigentini che necessitano assistenza, cura e welfare e siamo venuti incontro alle loro esigenze per il fatto che questo Avviso segue solo l’iter del digitale , sicuramente uno strumento che da qui a breve diventerà assolutamente normale per gli agrigentini.”