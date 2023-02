Aica, si riunisce assemblea per nominare nuovo Cda

E’ fissata per lunedi 27 febbraio prossimo l’assemblea dei soci dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini per nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

I sindaci vogliono indicare un nuovo Cda in tempi brevi, superando subito la fase del commissariamento e ricostituire l’organo esecutivo dichiarato decaduto nella seduta dello scorso 7 febbraio. All’odg potrebbe essere trattata anche la ratifica della delibera con cui il commissario straordinario Fiorella Scalia ha nominato Claudio Guarneri direttore generale. Il documento è all’esame dei revisori dei conti.