Campobello di Licata, pietra di inciampo per ricordare le vittime della guerra in Ucraina

Nobile iniziativa a Campobello di Licata. Sabato 25 febbraio, alle ore 17,30, in piazza “Tien an men”, l’associazione “Liberi, oltre le illusioni”, posizionerà una pietra di inciampo per ricordare le vittime della guerra in Ucraina, ad un anno dall’invasione russa.

Dalle ore 18, ci sarà un momento di raccoglimento e di riflessione in ricordo delle vittime di tutte le guerre.

L’evento è patrocinato dal Comune di Campobello di Licata.che invita la cittadinanza e, soprattutto, i giovani a partecipare.

Giovanni Blanda