Ladri tentano di rubare una Panda ma vengono messi in fuga

Tentato furto in via Manzoni, ad Agrigento. Ignoti, dopo aver forzato lo sportello di una Fiat Panda di proprietà di un impiegato sessantasettenne, stavano quasi per portare via il veicolo quando improvvisamente sono stati messi in fuga. Non è chiaro se sia stato decisivo l’intervento di alcuni residenti della zona che si sono accorti di quanto stesse avvenendo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno avviato le indagini per dare un volto ai malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere sul posto.