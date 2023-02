Furto in un’ottica di Favara, portati via molti occhiali: al via le indagini

Ladri in azione a Favara. I malviventi la scorsa notte sono riusciti ad entrare in un’ottica in corso Vittorio Emanuele, nel centro del paese. Dopo aver forzato un infisso, tagliando le sbarre con un attrezzo, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Portati via tanti prodotti e molti occhiali.

Ancora in corso di quantificazione il bottino che però, da una prima stima, sarebbe ingente. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’ottica che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto i militari della Tenenza di Favara che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale.

La delegazione comunale di Confcommercio sollecita una decisa presa di posizione, da parte di ogni singola istituzione deputata ai controlli del territorio.

Le imprese e i commercianti di Favara fortemente provati dalla gravità della situazione economica non devono subire questi ulteriori problemi.

“È sotto gli occhi di tutti il momento di grande fragilità che stiamo vivendo in città, sotto tanti punti di vista. Gli imprenditori chiedono di non essere lasciati soli, a fronteggiare le preoccupazioni quotidiane che stanno diventando sempre più frequenti. La continua tensione con cui sono costretti a convivere è devastante e insopportabile. Nella certa consapevolezza che le forze dell’ordine, instancabilmente, mettono il loro impegno, auspichiamo che arrivi ad ogni singolo imprenditore favarese forte e immediato, un segnale d’attenzione. Solo così si potrà provare a ritrovare la serenità, smarrita, e continuare a lavorare evitando l’inesorabile chiusura delle attività commerciali. “Abbassando le saracinesche e spegnendo le insegne, Favara cadrà nel buio, che non merita di certo”. Cosi la presidenza della delegazione di Favara di Confcommercio, composta da Gero Niesi e Alfonso Valenza.