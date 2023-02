Migranti, Carmina(M5S): “fondi ai comuni costieri siciliani”

“L’impatto ed Il peso economico della prima accoglienza dei migranti non ricade solo sui comuni insulari di Lampedusa e Linosa, ma anche sui comuni costieri siciliani di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta che già soffrono una situazione finanziaria tutt’altro che rosea. Per questo ho proposto, con un ordine del giorno che con mia grande soddisfazione è stato accolto dal governo e votato all’unanimità da tutta la Camera, che il Governo assuma l’impegno di valutare l’inserimento nei prossimi provvedimenti utili sia previsto di uno stanziamento analogo di 2,5 milioni di euro per il 2024 non solo per Lampedusa e Linosa, come previsto dal milleproroghe, ma anche per questi comuni in prima linea nella gestione dei flussi migratori.” Lo dichiara la deputata siciliana del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, firmataria dell’odgal decreto cosiddetto milleproroghe accolto e approvato.