Ribera: distribuiti i contenitori per la raccolta differenziata negli Istituti Scolastici

Distribuiti i contenitori per la raccolta differenziata negli Istituti Scolastici di Ribera. La consegna è avvenuta questa mattina, dagli parte degli operatori di Riberambiente, alla presenza del Vicesindaco Augello, degli Assessori Sgrò e Miceli e dell’Amministratore della partecipata Franco Tramuta.

L’iniziativa promossa da Riberambiente, società controllata dal Comune di Ribera, fa seguito ad un ciclo di incontri di educazione e sensibilizzazione ambientale che si sono svolti durante lo scorso anno scolastico e che oggi si conclude con la consegna dei contenitori agli Istituti cittadini. L’obiettivo degli incontri è stato quello di educare le giovani generazioni al rispetto per l’ambiente, adesso – dichiara il Sindaco Ruvolo – puntiamo su una corretta ed efficace raccolta differenziata anche a scuola.

“Differenziare i rifiuti a casa è prassi ormai diffusa tra le famiglie riberesi, – afferma l’A.U. Franco Tramuta – se poi anche a scuola la raccolta differenziata dei rifiuti viene fatta alla stessa maniera, diviene anche occasione ulteriore per promuovere la cultura ecologica.”

L’impegno dell’Amministrazione e di Riberambiente – commenta l’Assessore Sgrò – si è intensificato nelle ultime settimane soprattutto con la pulizia, scerbatura, la lotta al ‘sacchetto selvaggio’ ed ai cumuli di rifiuti che talvolta campeggiano in alcune zone della Città. I rifiuti, se ben differenziati, sono risorse preziose, mentre il loro abbandono crea inquinamento e degrado per il nostro territorio.

La scommessa è rilanciata a partire dai banchi di scuola e siamo certi di poterla vincere – concludono gli Assessori Augello e Miceli – occorre differenziare in modo corretto per vivere in un ambiente più sano, riciclare e risparmiare sui costi di gestione. Un ringraziamento ai Dirigenti Scolastici per aver accolto con spirito propositivo la nostra iniziativa.