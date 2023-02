Licata, professore cade dalla finestra dell’istituto per geometri

Un professore dell’istituto tecnico per geometri di Licata si caduto da una finestra al terzo piano della scuola davanti gli occhi increduli degli alunni. Gli studenti stavano per entrare in classe quando hanno assistito alla tragedia. Il docente, nonostante il violento impatto, sarebbe ancora vivo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha disposto il trasferimento immediato dell’uomo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove adesso si trova ricoverato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Licata.