Apre lo sportello e viene travolto da un’altra auto, un morto sulla provinciale 25

Travolto da un’auto, morto un extracomunitario sulla strada provinciale 25 nella Ragusa Marina mare. E’ accaduto ieri nella prima serata. La vittima, Faouzi Quazquaza, 47 anni, non ha avuto scampo al momento del violento impatto. Preso in pieno mentre stava per accingersi ad attraversare la strada. Probabilmente il buio e la scarsa visibilità, sono state determinante in questo tragico episodio.

Soccorsi inutili

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118. I sanitari hanno provato a dare immediata assistenza all’uomo rimasto privo di conoscenza sull’asfalto. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati però inutili. Il cuore del 47enne aveva già smesso di battere, è morto sul colpo dopo esesre stato travolto dal mezzo.

La dinamica

La polizia stradale ha effettuato i rilievi sul posto per provare a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime evidenze, la vittima pare stesse tentando di attraversare la strada sulla provinciale che collega Ragusa con la zona di marina mare. Forse a causa del buio o di una distrazione, il conducente di un’auto che sopraggiungeva ha investito a velocità il 47enne, sbalzato per diversi metri sull’asfalto.