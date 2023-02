Eraclea Minoa, completate le barriere anti erosione: ora il ripascimento della spiaggia

Sono stati completati i lavori per la realizzazione delle tre barriere anti erosione ad Eraclea Minoa. Nelle prossime settimane si potrà procedere con il ripascimento artificiale della spiaggia con la sabbia che sarà prelevata dal porticciolo di Siculiana Marina.Intanto, nei prossimi giorni, idonei mezzi saranno al lavoro per la pulizia del porticciolo di Siculiana mai utilizzato e insabbiato e di fatto diventato in questi anni un posteggio per auto

Poi, la sabbia prelevata sarà trasportata con un’apposita nave ad Eraclea Minoa. E’ prevista anche la piantumazione di oltre tremila piante per favorire la costituzione delle dune.

La più lunga delle tre barriere, quella centrale, alla seconda spiaggia, è di 160 metri. Le altre due, alla prima e alla terza spiaggia, sono lunghe 100 metri. L’intervento è mirato a frenare l’erosione costiera che negli anni ha causato un sensibile arretramento dell’arenile consentendo al mare anche di aggredire alcuni tratti della retrostante pineta e di danneggiare

diverse strutture turistiche. L’importo complessivo del progetto, finanziato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e della Pesca, è di 1.377.451 euro