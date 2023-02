Primarie PD, Circolo Canicattì: grande partecipazione, auguri di buon lavoro al nuovo Segretario

“Anche Canicattì, nel giorno delle Primarie, ha dimostrato una straordinaria partecipazione rilanciando l’azione politica e il ruolo che il PD dovrà assumere anche in città nell’immediato futuro. Vogliamo ringraziare i militanti, i simpatizzanti e i tantissimi giovani che con entusiasmo e passione si sono recati in un clima di partecipazione democratica al seggio di Corso Umberto per scegliere il nuovo Segretario nazionale del partito.

Il dato delle Primarie di Canicattì ha registrato il successo di Stefano Bonaccini con una percentuale dell’83,6% pari a 470 preferenze contro le 90 preferenze registrate da Elly Schlein, pari al 16%.

Al nuovo Segretario nazionale rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro nel segno della discontinuità rispetto alle recenti disfatte elettori e della necessità di ricostruire un tessuto identitario, scalfito da tensioni interne e da una crisi con l’elettorato che deve essere superata con l’orgoglio, l’entusiasmo e la speranza che contraddistingue il popolo democratico”.

Il Segretario

Ing. Gaetano Vella