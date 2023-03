Carenze igieniche, chiuso temporaneamente panificio

Un panificio di Motta Sant’Anastasia (Catania) è stato temporaneamente chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie dai carabinieri, che hanno anche sanzionato il titolare per 3.000 euro. Durante un controllo effettuato insieme con personale dell’Asp i militari hanno accertato le precarie condizioni igieniche dei locali, con sporco diffuso accumulato nel tempo sul pavimento e sulle pareti. I militari hanno anche segnalato il panificio all’Asp per i provvedimenti di competenza